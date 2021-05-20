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Зеленский подписал закон о стаже службы работников судебной охраны

Киев • УНН

 • 17788 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал закон о стаже службы работников судебной охраны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

Зеленский подписал закон о стаже службы работников судебной охраны

Цитата:

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов правового статуса работников Службы судебной охраны" № 1417-ІХ, который Верховная Рада приняла 27 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что служба судебной охраны начала формироваться с апреля 2019 года согласно Закону "О судоустройстве и статусе судей" для поддержания общественного порядка в суде, охраны судебных помещений, обеспечения личной безопасности судей и членов их семей. Со временем стал очевидным ряд проблемных вопросов, препятствующих развитию Службы.

"В частности, появилась потребность в зачислении в стаж работы в Службе судебной охраны времени прохождения службы в правоохранительных и других государственных органах, что позволяло устанавливать сотрудникам судебной охраны надбавки за стаж службы, а также предоставлять им дополнительный оплачиваемый отпуск", - отмечается в сообщении.

Так, закон, который подписал Президент, позволяет такое зачисление и таким образом обеспечивает права работников Службы судебной охраны на надлежащее денежное и пенсионное обеспечение.

Кроме того, документ уточняет и детализирует ряд других норм законодательства, в частности распространяет действие Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины на работников Службы судебной охраны и определяет, что их подготовку и повышение уровня квалификации осуществляет Национальная школа судей.

Также закон предоставляет право работникам Службы на отсрочку от призыва на срочную военную службу и позволяет создавать профессиональные объединения и профсоюзы.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме положения о размере должностных окладов работников центрального органа управления и территориальных подразделений Службы судебной охраны, которое вступает в силу с 1 января 2022 года.

Дополнение

27 апреля этого года Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в целом проект закона № 3935 о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны.

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