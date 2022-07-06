Зеленський домовився про співпрацю з Ірландією для швидшого вступу України до ЄС

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"Це перший, але дуже результативний візит Прем’єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна до України. Сьогодні ми обговорили, зокрема те, що стосується продовольчої безпеки, енергетичні питання та підготовку нового, сьомого санаційного пакету проти російської федерації",- сказав Зеленський.

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Він зазначив, що проінформував прем’єр-міністра про ситуацію на передовій, особливо на півдні та сході України, про фінансові гуманітарні потреби сучасної України.

"Домовилися з паном Мартіном працювати спільно також для того, щоб Україна швидше пройшла шляхом від кандидата у члени ЄС до повномасштабного членства, розраховуємо на допомогу… Досвід Ірландії буде корисний для проведення тих чи інших реформ на цьому шляху", - розповів Зеленський.

Доповнення

Латвія поділиться з Україною своїм досвідом у реформуванні держави під час вступу до ЄС.