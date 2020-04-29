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Затриманих в результаті акції протесту підприємців біля Кабміну немає

Затриманих в результаті акції протесту підприємців біля Кабміну немає

Київ • УНН

 • 31760 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. В результаті сьогоднішньої акції протесту підприємців в урядовому кварталі столиці затриманих та потерпілих немає. Про це в коментарі УНН повідомила пресофіцер Печерського районного управління поліції Оксана Тищенко.

"Затриманих та потерпілих немає, там відбулася короткочасна штовханина в наслідок якої ніхто не постраждав“,- сказала Тищенко.

За її словами, наразі під Кабінетом Міністрів ситуація спокійна, всі розійшлися.

Як повідомлялося раніше в поліції, сьогодні біля Кабінету Міністрів України група ініціативних громадян зібралася на акцію протесту. У зв’язку з цим поліція посилила заходи безпеки у центральній частині міста.

Як повідомляли ЗМІ, мітингувальники вимагала скасувати карантин.

Нагадаємо, у Харкові на території ТЦ “Барабашово” стався конфлікт за участю 70 осіб.

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