Затриманих в результаті акції протесту підприємців біля Кабміну немає
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В результаті сьогоднішньої акції протесту підприємців в урядовому кварталі столиці затриманих та потерпілих немає. Про це в коментарі УНН повідомила пресофіцер Печерського районного управління поліції Оксана Тищенко.
"Затриманих та потерпілих немає, там відбулася короткочасна штовханина в наслідок якої ніхто не постраждав“,- сказала Тищенко.
За її словами, наразі під Кабінетом Міністрів ситуація спокійна, всі розійшлися.
Як повідомлялося раніше в поліції, сьогодні біля Кабінету Міністрів України група ініціативних громадян зібралася на акцію протесту. У зв’язку з цим поліція посилила заходи безпеки у центральній частині міста.
Як повідомляли ЗМІ, мітингувальники вимагала скасувати карантин.
Нагадаємо, у Харкові на території ТЦ “Барабашово” стався конфлікт за участю 70 осіб.