Задержанных в результате акции протеста предпринимателей у Кабмина нет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В результате сегодняшней акции протеста предпринимателей в правительственном квартале столицы задержанных и пострадавших нет. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского районного управления полиции Оксана Тищенко.
“Задержанных и пострадавших нет, там состоялась кратковременная потасовка в результате которой никто не пострадал”, — сказала Тищенко.
По ее словам, сейчас под Кабинетом Министров ситуация спокойная, все разошлись.
Как сообщалось ранее в полиции, сегодня у Кабинета Министров Украины группа инициативных граждан собралась на акцию протеста. В связи с этим полиция усилила меры безопасности в центральной части города.
Как сообщали СМИ, митингующие требовала отменить карантин.
Напомним, в Харькове на территории ТЦ “Барабашово” произошел конфликт с участием 70 человек.