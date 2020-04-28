У Харкові на території ТЦ "Барабашово" стався конфлікт за участю 70 осіб

"28 квітня об 09:00 під час проведення демонтажу двох торговельних павільйонів на території ТЦ "Барабашово" стався конфлікт за участі близько 70 громадян. За попередніми даними, між підприємцями та представниками концерну виникла словесна суперечка, також невстановлені особи застосували газовий балончик", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за заявами обох сторін конфлікту слідчим Московського відділу поліції відкрито два кримінальних провадження за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 3 місяців.

Усі обставини встановлюються.

Нагадаємо, 27 лютого на території ТЦ “Барабашово” відбулись масові заворушення за участю представників ТЦ “Барабашово” та осіб, які намагалися вжити заходів щодо демонтажу в’їзної арки до торгівельного центру. Учасники сутички застосували зброю, піротехніку, сльозогінний газ та підпалили в’їзну арку.

Також, було повідомлено про підозру 56 учасникам сутичок на ринку “Барабашово” у Харкові.