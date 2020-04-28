В Харькове на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт с участием 70 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В полции открыли два уголовных производства из-за конфликтной ситуации, которая произошла на территории ТЦ "Барабашово" с участием 70 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"28 апреля в 9:00 во время проведения демонтажа двух торговых павильонов на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт с участием около 70 граждан. По предварительным данным, между предпринимателями и представителями концерна возникла словесная перепалка, также неустановленные лица применили газовый баллончик", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по заявлениям обеих сторон конфликта следователем Московского отдела полиции открыто два уголовных производства по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 3 месяцев.
Все обстоятельства устанавливаются.
Напомним, 27 февраля на территории ТЦ "Барабашово" состоялись массовые беспорядки с участием представителей ТЦ "Барабашово" и лиц, которые пытались принять меры по демонтажу въездной арки в торговый центр. Участники схватки применили оружие, пиротехнику, слезоточивый газ и подожгли въездную арку.
Также было сообщено о подозрении 56 участникам столкновений на рынке "Барабашово" в Харькове.