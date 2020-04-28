В Харькове на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт с участием 70 человек

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В полции открыли два уголовных производства из-за конфликтной ситуации, которая произошла на территории ТЦ "Барабашово" с участием 70 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.