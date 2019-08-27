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Засідання підготовчої депутатської групи перенесли на 18:00

Засідання підготовчої депутатської групи перенесли на 18:00

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Засідання підготовчої депутатської групи перенесли на 18 годину. Про це журналістам повідомив новообраний народний депутат від "Європейської солідарності" Артур Герасимов, передає УНН.

"Тривають постійні дуже конструктивні консультації між представниками всіх фракцій парламенту та керівництвом підготовчої групи, і ці консультації потребують додаткового часу. Сьогодні робоча група відбудеться не о 12-й годині, а ввечері о 18-й годині", - сказав Герасимов.

Він наголосив, що ведуться дискусії, консультації та обговорення різних кандидатур. Також він додав, що ЄС пропонуватиме свою кандидатуру на посаду віцеспікера.

Водночас, у пресслужбі апарату Верховної Ради України проінформували, що дата та час проведення чергового засідання підготовчої депутатської групи, яке попередньо мало відбутися 27 серпня о 12:00, уточнюються.

Нагадаємо, вчора підготовча депутатська група розглядала пропозиції щодо наповненості комітетів Верховної Ради.

Також нагадаємо, що, за словами лідера "Слуги народу" Дмитра Разумкова, на посаду заступника голови Верховної Ради дев’ятого скликання подано декілька кандидатур.

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