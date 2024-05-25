Закликаємо НАТО діяти рішуче, захищаючи Естонію, Фінляндію та Литву: Кулеба відреагував на провокації росії проти балтійських країн
Київ • УНН
Нещодавні провокації росії на кордонах ЄС і НАТО в Естонії, Фінляндії і Литві, такі як демонтаж естонських прикордонних буїв, є частиною її типової гібридної тактики залякування і залякування, і НАТО має діяти рішуче, щоб захистити ці країни від російських загроз.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нещодавні російські провокації на кордонах ЄС і НАТО в Естонії, Фінляндії та Литві є частиною типової російської гібридної тактики знущання та залякування. НАТО необхідно діяти рішуче, захищаючи Естонію, Фінляндію та Литву. Про це Кулеба написав на своїй сторінці в соцмережі Х, передає УНН.
Нещодавні російські провокації на кордонах ЄС і НАТО в Естонії, Фінляндії та Литві є частиною типової російської гібридної тактики знущання та залякування. Такі дії росії Україна бачила неодноразово. Ми знаємо, що найефективніший спосіб протистояти їм – це єдність, сила та непохитна взаємопідтримка. Ми висловлюємо нашу повну солідарність з нашими естонськими, фінськими та литовськими друзями
Він наголосив, що Україна залишається пильною та готова надати будь-яку необхідну допомогу у протидії гібридним загрозам росії.
Ми також закликаємо НАТО діяти рішуче, захищаючи Естонію, Фінляндію та Литву. Коли ми всі будемо сильні та єдині, ніхто не зможе нас залякати
Нагадаємо
росія демонтувала понад 20 естонських прикордонних буїв в естонських водах, що змусило Естонію вимагати пояснень і їх повернення, що призвело до ескалації напруженості між двома країнами.
Після усунення прикордонниками рф прикордонних буїв з річки Нарва, МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії Ленара Салімулліна. Раніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас назвала видалення буїв "прикордонним інцидентом" і заявила, що Естонія звернулася до росії за інформацією.
Президент Володимир Зеленський попередив, що балтійські країни Естонія, Литва і Латвія перебувають під загрозою потенційного нападу або провокації з боку росії, посилаючись на нещодавні інциденти, такі як зняття росією прикордонних буїв в Естонії, як перевірку реакції НАТО.