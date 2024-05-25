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Закликаємо НАТО діяти рішуче, захищаючи Естонію, Фінляндію та Литву: Кулеба відреагував на провокації росії проти балтійських країн

Закликаємо НАТО діяти рішуче, захищаючи Естонію, Фінляндію та Литву: Кулеба відреагував на провокації росії проти балтійських країн

Київ • УНН

 • 31321 перегляди

Нещодавні провокації росії на кордонах ЄС і НАТО в Естонії, Фінляндії і Литві, такі як демонтаж естонських прикордонних буїв, є частиною її типової гібридної тактики залякування і залякування, і НАТО має діяти рішуче, щоб захистити ці країни від російських загроз.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нещодавні російські провокації на кордонах ЄС і НАТО в Естонії, Фінляндії та Литві є частиною типової російської гібридної тактики знущання та залякування. НАТО необхідно діяти рішуче, захищаючи Естонію, Фінляндію та Литву. Про це Кулеба написав на своїй сторінці в соцмережі Х, передає УНН.

Нещодавні російські провокації на кордонах ЄС і НАТО в Естонії, Фінляндії та Литві є частиною типової російської гібридної тактики знущання та залякування. Такі дії росії Україна бачила неодноразово. Ми знаємо, що найефективніший спосіб протистояти їм – це єдність, сила та непохитна взаємопідтримка. Ми висловлюємо нашу повну солідарність з нашими естонськими, фінськими та литовськими друзями 

- заявив Кулеба.

Він наголосив, що Україна залишається пильною та готова надати будь-яку необхідну допомогу у протидії гібридним загрозам росії.

Ми також закликаємо НАТО діяти рішуче, захищаючи Естонію, Фінляндію та Литву. Коли ми всі будемо сильні та єдині, ніхто не зможе нас залякати 

- додав Кулеба.

Нагадаємо

росія демонтувала понад 20 естонських прикордонних буїв в естонських водах, що змусило Естонію вимагати пояснень і їх повернення, що призвело до ескалації напруженості між двома країнами.

Після усунення прикордонниками рф прикордонних буїв з річки Нарва, МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії Ленара Салімулліна. Раніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас назвала видалення буїв "прикордонним інцидентом" і заявила, що Естонія звернулася до росії за інформацією.

Президент Володимир Зеленський попередив, що балтійські країни Естонія, Литва і Латвія перебувають під загрозою потенційного нападу або провокації з боку росії, посилаючись на нещодавні інциденти, такі як зняття росією прикордонних буїв в Естонії, як перевірку реакції НАТО.

Павло Башинський

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