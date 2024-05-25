Призываем НАТО действовать решительно, защищая Эстонию, Финляндию и Литву: Кулеба отреагировал на провокации россии против балтийских стран
Киев • УНН
Недавние провокации россии на границах ЕС и НАТО в Эстонии, Финляндии и Литве, такие как демонтаж эстонских пограничных буев, являются частью ее типичной гибридной тактики запугивания и устрашения, и НАТО должно действовать решительно, чтобы защитить эти страны от российских угроз.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние российские провокации на границах ЕС и НАТО в Эстонии, Финляндии и Литве являются частью типичной российской гибридной тактики издевательства и запугивания. НАТО необходимо действовать решительно, защищая Эстонию, Финляндию и Литву. Об этом Кулеба написал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.
Недавние российские провокации на границах ЕС и НАТО в Эстонии, Финляндии и Литве являются частью типичной российской гибридной тактики издевательства и запугивания. Такие действия россии Украина видела неоднократно. Мы знаем, что самый эффективный способ противостоять им - это единство, сила и непоколебимая взаимоподдержка. Мы выражаем нашу полную солидарность с нашими эстонскими, финскими и литовскими друзьями
Он подчеркнул, что Украина остается бдительной и готова оказать любую необходимую помощь в противодействии гибридным угрозам россии.
Мы также призываем НАТО действовать решительно, защищая Эстонию, Финляндию и Литву. Когда мы все будем сильны и едины, никто не сможет нас запугать
Напомним
россия демонтировала более 20 эстонских пограничных буев в эстонских водах, что заставило Эстонию требовать объяснений и их возвращения, что привело к эскалации напряженности между двумя странами.
После устранения пограничниками рф пограничных буев с реки Нарва, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах россии в Эстонии Ленара Салимуллина. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала удаление буев "пограничным инцидентом" и заявила, что Эстония обратилась к россии за информацией.
Президент Владимир Зеленский предупредил, что балтийские страны Эстония, Литва и Латвия находятся под угрозой потенциального нападения или провокации со стороны россии, ссылаясь на недавние инциденты, такие как снятие россией пограничных буев в Эстонии, как проверку реакции НАТО.
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