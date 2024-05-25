Призываем НАТО действовать решительно, защищая Эстонию, Финляндию и Литву: Кулеба отреагировал на провокации россии против балтийских стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние российские провокации на границах ЕС и НАТО в Эстонии, Финляндии и Литве являются частью типичной российской гибридной тактики издевательства и запугивания. НАТО необходимо действовать решительно, защищая Эстонию, Финляндию и Литву. Об этом Кулеба написал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Недавние российские провокации на границах ЕС и НАТО в Эстонии, Финляндии и Литве являются частью типичной российской гибридной тактики издевательства и запугивания. Такие действия россии Украина видела неоднократно. Мы знаем, что самый эффективный способ противостоять им - это единство, сила и непоколебимая взаимоподдержка. Мы выражаем нашу полную солидарность с нашими эстонскими, финскими и литовскими друзьями - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина остается бдительной и готова оказать любую необходимую помощь в противодействии гибридным угрозам россии.

Мы также призываем НАТО действовать решительно, защищая Эстонию, Финляндию и Литву. Когда мы все будем сильны и едины, никто не сможет нас запугать - добавил Кулеба.

Напомним

россия демонтировала более 20 эстонских пограничных буев в эстонских водах, что заставило Эстонию требовать объяснений и их возвращения, что привело к эскалации напряженности между двумя странами.

После устранения пограничниками рф пограничных буев с реки Нарва, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах россии в Эстонии Ленара Салимуллина. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала удаление буев "пограничным инцидентом" и заявила, что Эстония обратилась к россии за информацией.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что балтийские страны Эстония, Литва и Латвия находятся под угрозой потенциального нападения или провокации со стороны россии, ссылаясь на недавние инциденты, такие как снятие россией пограничных буев в Эстонии, как проверку реакции НАТО.