За вихідні під колесами потягів на Житомирщині загинули двоє людей
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 2 травня. УНН. Протягом вихідних на Житомирщині під потяги потрапили двоє людей, повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.
Перший випадок стався 30 квітня на перегоні Новоград-Волинський–Орепи. Електропотяг збив 48-річну жінку, яка переходила колії - від отриманих травм жінка загинула.
Також 1 травня близько 23:25 у Бердичеві вантажний потяг, який рухався у напрямку м. Козятина, смертельно травмував 40-річну жительку районного центру.
"На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції. За обома фактами розпочато досудові розслідування за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України", - повідомляють у поліції.
Нагадаємо, на залізничній станції Красне у Львівській області пасажирський потяг на смерть збив жінку.