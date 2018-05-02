За выходные под колесами поездов в Житомирской области погибли два человека
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 2 мая. УНН. За выходные в Житомирской области под поезда попали два человека, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.
Первый случай произошел 30 апреля на перегоне Новоград-Волынский–Орепы. Электропоезд сбил 48-летнюю женщину, которая переходила пути – от полученных травм женщина погибла.
Также 1 мая около 23:25 в Бердичеве грузовой поезд, который двигался в направлении. Козятина, смертельно травмировал 40-летнюю жительницу районного центра.
"На местах событий работали следственно-оперативные группы полиции. По обоим фактам начато досудебные расследования по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины", - сообщают в полиции.
Напомним, на железнодорожной станции Красное во Львовской области пассажирский поезд насмерть сбил женщину.