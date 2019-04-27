За добу бойовики 5 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили в прес-центрі.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил: зі станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Новоселівка Друга; з ручних протитанкових гранатометів – поблизу міста Красногорівка; двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Широкине і Лебединське.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зі станкових протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Луганське.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, що станом на 12:00 бойовики тричі обстрілювали позиції Об’єднаних сил.