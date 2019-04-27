За сутки боевики 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109136 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113145 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115820 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116549 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145955 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115841 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140573 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145017 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130398 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130412 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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За сутки боевики 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

За сутки боевики 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил: с станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Новоселовка Вторая; из ручных противотанковых гранатометов - вблизи города Красногоровка; дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Широкино и Лебединский.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник со станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Луганское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, что по состоянию на 12:00 боевики трижды обстреливали позиции Объединенных сил.

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