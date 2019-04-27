За сутки боевики 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил: с станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Новоселовка Вторая; из ручных противотанковых гранатометов - вблизи города Красногоровка; дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Широкино и Лебединский.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник со станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Луганское.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, что по состоянию на 12:00 боевики трижды обстреливали позиции Объединенных сил.