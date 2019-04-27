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ООС: за півдоби бойовики тричі обстрілювали позиції Об’єднаних сил

ООС: за півдоби бойовики тричі обстрілювали позиції Об’єднаних сил

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Від початку сьогоднішньої доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь на Донецькому напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим, передає УНН.

"Після 2-ї ночі противник з боку окупованого населеного пункту Саханка майже півгодини з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстрілював захисників Широкиного", - зазначив речник.

Далі, з 5:30 ранку окупанти використали станкові протитанкові гранатомети під час обстрілу опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил в районі населеного пункту Новоселівка Друга.

Ручні протитанкові гранатомети ворог застосував після 9.45 неподалік Красногорівки.

"Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Підрозділи Збройних сил України надійно контролюють ситуацію", - підсумував Максим Праута.

Нагадаємо, що за вчорашній день бойовики здійснили 23 обстріли позицій українських військових, є поранені.

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