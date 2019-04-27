ООС: за пол дня боевики трижды обстреливали позиции Объединенных сил

"После 2-х ночи противник со стороны оккупированного населенного пункта Саханка почти полчаса из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливал защитников Широкино", - отметил представитель.



Далее, с 5:30 утра оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы во время обстрела опорных пунктов подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Новоселовка Вторая.



Ручные противотанковые гранатометы враг применил после 9.45 неподалеку Красногоровки.



"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения Вооруженных сил Украины надежно контролируют ситуацию", - подытожил Максим Праута.



Напомним, что за вчерашний день боевики совершили 23 обстрелы позиций украинских военных, есть раненые .