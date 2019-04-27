ООС: за пол дня боевики трижды обстреливали позиции Объединенных сил

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 105862 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109955 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112666 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113617 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141626 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115028 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140014 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144949 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130346 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130373 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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ООС: за пол дня боевики трижды обстреливали позиции Объединенных сил

ООС: за пол дня боевики трижды обстреливали позиции Объединенных сил

Киев  •  УНН

 • 8456 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. С начала сегодняшних суток, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь на Донецком направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим, передает УНН.

"После 2-х ночи противник со стороны оккупированного населенного пункта Саханка почти полчаса из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливал защитников Широкино", - отметил представитель.

Далее, с 5:30 утра оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы во время обстрела опорных пунктов подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Новоселовка Вторая.

Ручные противотанковые гранатометы враг применил после 9.45 неподалеку Красногоровки.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения Вооруженных сил Украины надежно контролируют ситуацию", - подытожил Максим Праута.

Напомним, что за вчерашний день боевики совершили 23 обстрелы позиций украинских военных, есть раненые .

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