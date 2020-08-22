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Євросоюз і США домовилися про перше за останні 20 років зниження мит

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сполучені Штати і Європейський Союз підписали у п'ятницю угоду про пакет заходів щодо зниження мит, який розширить доступ до експортних ринків США і ЄС на сотні мільйонів доларів. Це перше зниження мит, узгоджене США і ЄС за більш ніж два десятиліття. Про це повідомили торговий представник США Роберт Лайтхайзер і торговий комісар Європейського Союзу Філ Хоган, передає "Голос Америки", інформує УНН.

Євросоюз і США домовилися про перше за останні 20 років зниження мит

"ЄС скасує мита на імпорт живих і заморожених лобстерів з США. У 2017 році в Євросоюз із США були експортовані лобстери на суму понад 111 мільйонів доларів. ЄС скасує ці тарифи на основі режиму найбільшого сприяння заднім числом, починаючи з 1 серпня 2020 року. Ці мита скасовуються на п'ять років, а Єврокомісія негайно почне процедури, спрямовані на те, щоб такі зміни носили постійний характер", - йдеться у тексті заяви.

Зазначається, що Сполучені Штати знизять на 50% свої мита на певні продукти, що імпортуються з ЄС, середньорічною вартість у 160 мільйонів доларів, включно з певними кулінарними напівфабрикатами, деякими видами кришталевого посуду, препаратами для обробки поверхонь, ракетним паливом, запальничками для сигарет.

Вказується, що зниження американських мит також буде зроблено на основі режиму найбільшого сприяння, заднім числом з 1 серпня 2020 року.

"У рамках поліпшення відносин між ЄС і США ця взаємовигідна угода принесе позитивні результати як американській, так і європейській економіці. Ми хотіли б, щоб цей митний пакет ознаменував початок процесу, який приведе до додаткових угод, які створять більш вільну, справедливу і обопільну трансатлантичну торгівлю", - заявили посол Лайтхайзер і комісар Хоган.

Як повідомлялося раніше в УНН, США активно обговорюють ситуацію в Білорусі з ЄC.

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