Евросоюз и США договорились о первом за последние 20 лет снижении пошлин

"ЕС отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров с США. В 2017 году в Евросоюз из США были экспортированы лобстеры на сумму более 111 млн долларов. ЕС отменит эти тарифы на основе режима наибольшего благоприятствования задним числом, начиная с 1 августа 2020 года. Эти пошлины отменяются на пять лет, а Еврокомиссия немедленно начнет процедуры, направленные на то, чтобы такие изменения носили постоянный характер", - говорится в тексте заявления.

Отмечается, что Соединенные Штаты снизят на 50% свои пошлины на определенные продукты, импортируемые из ЕС, среднегодовой стоимостью в 160 млн долларов, включая определенными кулинарными полуфабрикатами, некоторыми видами хрустальной посуды, препаратами для обработки поверхностей, ракетным топливом, зажигалками для сигарет.

Указывается, что снижение американских пошлин также будет сделано на основе режима наибольшего благоприятствования, задним числом с 1 августа 2020 года.

"В рамках улучшения отношений между ЕС и США это взаимовыгодное соглашение принесет положительные результаты как американской, так и европейской экономике. Мы хотели бы, чтобы этот таможенный пакет ознаменовал начало процесса, который приведет к дополнительным соглашений, создадут более свободную, справедливую и обоюдную трансатлантическую торговлю", - заявили посол Лайтхайзер и комиссар Хоган.

Как сообщалось ранее в УНН, США активно обсуждают ситуацию в Беларуси с ЕС.