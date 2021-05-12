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Якщо Росія вдасться до повномасштабної агресії проти України, вона почне не з моря - командувач ВМС

Київ • УНН

 • 29406 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. У разі, якщо Росія все ж вирішить вдатись до повномасштабної агресії проти України, вона почне з повітряної операції, а також наземної. Таку думку висловив командувач Військово-морських сил Збройних сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа під час виступу на форумі “Україна 30. Безпека країни”, передає кореспондент УНН.

Якщо Росія вдасться до повномасштабної агресії проти України, вона почне не з моря - командувач ВМС

Цитата:

“Що стосується ризиків вторгнення з моря, то, звичайно, вони існують, але ми вважаємо це випадком повномасштабної агресії, якщо все ж таки Росія буде намагатись це зробити, ми припускаємо такі ризики. Але з початку агресії, якщо буде таке рішення прийняте РФ, то вона, звичайно, почнеться з повітряної операції, наземної, і висадка морського десанту буде вже як підтримуючий захід вторгнення”, — сказав контрадмірал.

Деталі

З його слів, щоб захистити Україну з моря, потрібно розвивати певні роди військово-морських сил, зокрема щодо формування берегових ракетних артилерійський військ ВМС, яке почалось поточного року.

Що було раніше

Минулого тижня провідні американські ЗМІ припустили, що наступна конфронтація Росії і України може відбутися в Чорному морі.

Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. 22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму “міжвидові навчання”, які відвідав Шойгу. Потім, 22 квітня, Москва оголосила про відведення військ. 

Водночас Російська Федерація оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в районі Керченської протоки, яка з'єднує це море з Азовським, для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. Захід реагував на це критично.

При цьому, за даними британських ЗМІ, у травні два кораблі ВМС Великої Британії відправляться в Чорне море - це було оголошено на тлі недавнього зростання напруженості між Росією і Україною. США раніше відмовилися відправляти сюди два кораблі, захід яких був запланований на кінець квітня - початок травня. Згодом США відправили сюди патрульний катер, А Франція - патрульний корабель

Тим часом, за повідомленням російських ЗМІ, російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту РФ — "Александр Отраковский" і "Кондопога".

Що стосується російського військового контингенту, то, за повідомленнями ЗМІ, наразі на кордоні залишилося близько 80 тис. осіб.

За словами міністра оборони України Андрія Тарана, Росія дуже повільно відводить війська від кордону з Україною, на сьогодні можна говорити про відведення лише 4 тисяч військових з цієї ділянки.

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