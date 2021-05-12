Якщо Росія вдасться до повномасштабної агресії проти України, вона почне не з моря - командувач ВМС

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“Що стосується ризиків вторгнення з моря, то, звичайно, вони існують, але ми вважаємо це випадком повномасштабної агресії, якщо все ж таки Росія буде намагатись це зробити, ми припускаємо такі ризики. Але з початку агресії, якщо буде таке рішення прийняте РФ, то вона, звичайно, почнеться з повітряної операції, наземної, і висадка морського десанту буде вже як підтримуючий захід вторгнення”, — сказав контрадмірал.

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З його слів, щоб захистити Україну з моря, потрібно розвивати певні роди військово-морських сил, зокрема щодо формування берегових ракетних артилерійський військ ВМС, яке почалось поточного року.

Що було раніше

Минулого тижня провідні американські ЗМІ припустили, що наступна конфронтація Росії і України може відбутися в Чорному морі.

Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. 22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму “міжвидові навчання”, які відвідав Шойгу. Потім, 22 квітня, Москва оголосила про відведення військ.

Водночас Російська Федерація оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в районі Керченської протоки, яка з'єднує це море з Азовським, для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. Захід реагував на це критично.

При цьому, за даними британських ЗМІ, у травні два кораблі ВМС Великої Британії відправляться в Чорне море - це було оголошено на тлі недавнього зростання напруженості між Росією і Україною. США раніше відмовилися відправляти сюди два кораблі, захід яких був запланований на кінець квітня - початок травня. Згодом США відправили сюди патрульний катер, А Франція - патрульний корабель.

Тим часом, за повідомленням російських ЗМІ, російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту РФ — "Александр Отраковский" і "Кондопога".

Що стосується російського військового контингенту, то, за повідомленнями ЗМІ, наразі на кордоні залишилося близько 80 тис. осіб.

За словами міністра оборони України Андрія Тарана, Росія дуже повільно відводить війська від кордону з Україною, на сьогодні можна говорити про відведення лише 4 тисяч військових з цієї ділянки.