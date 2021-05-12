Если Россия прибегнет к полномасштабной агрессии против Украины, она начнет не с моря - командующий ВМС

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"Что касается рисков вторжения с моря, то, конечно, они существуют, но мы считаем это случаем полномасштабной агрессии, если все же Россия будет пытаться это сделать, мы предполагаем такие риски. Но с начала агрессии, если будет такое решение принято РФ, то она, конечно, начнется с воздушной операции, наземной, и высадка морского десанта будет уже как поддерживающее мероприятие вторжения", - сказал контр-адмирал.

Детали

По его словам, чтобы защитить Украину с моря, нужно развивать определенные рода военно-морских сил, в частности по формированию береговых ракетных артиллерийский войск ВМС, которое началось в текущем году.

Что было ранее

На прошлой неделе ведущие американские СМИ предположили, что следующая конфронтация России и Украины может произойти в Черном море.

Контекст

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 000 военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". 22 апреля Минобороны России провело в оккупированном Крыму "межвидовые учения", которые посетил Шойгу. Затем, 22 апреля, Москва объявила об отводе войск.

В то же время Российская Федерация объявила о закрытии до октября 2021 года части акватории Черного моря, в районе Керченского пролива, который соединяет это море с Азовским, для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Запад реагировал на это критично.

При этом, по данным британских СМИ, в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море - это было объявлено на фоне недавнего роста напряженности между Россией и Украиной. США ранее отказались отправлять сюда два корабля, заход которых был запланирован на конец апреля - начало мая. Позже США отправили сюда патрульный катер.

Между тем, по сообщению российских СМИ, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ - "Александр Отраковский" и "Кондопога".

Что касается российского военного контингента, то, по сообщениям СМИ, в настоящее время на границе осталось около 80 тыс. человек.

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, Россия очень медленно отводит войска от границы с Украиной, на сегодня можно говорить об отводе всего 4 тысяч военных с этого участка.