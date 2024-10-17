Ядерна безпека: у Франції провели п'яту конференцію у продовження першого Саміту миру

У четвер, 17 жовтня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак узяв онлайн-участь у тематичній конференції, присвяченій першому пункту Формули миру "Радіаційна та ядерна безпека". Про це заявили в Офісі президента України, передає УНН.

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В ОП розповіли, що захід організувала Франція як співголова робочої групи разом з українською стороною, а також співлідерами – Чехією, Японією та Швецією. Фізично та онлайн були присутні представники 70 країн і міжнародних організацій.

Українську сторону представили міністр енергетики Герман Галущенко, його заступник Роман Андарак і радник керівника Офісу глави держави Олександр Бевз.

Андрій Єрмак зазначив, що ядерна та радіаційна безпека стали політичним пріоритетом через масштабну мілітаризацію мирної атомної енергії з боку Росії під час агресії проти України.

Захоплення Запорізької атомної електростанції, найбільшої у Європі, стало безпрецедентним порушенням міжнародного права та норм ядерної безпеки. Станцію перетворено на військову базу, а її персонал працює під постійним тиском і погрозами – наголосив він.

За його словами, Україна має відновити повний контроль над усіма своїми ядерними об'єктами та забезпечити їх роботу відповідно до міжнародних стандартів і принципів МАГАТЕ.

У сфері ядерної безпеки нам потрібно змусити державу-агресора реалізувати принцип трьох "Д": демілітаризація, деокупація та деескалація. Це критично важливо як для України, так і для світу - підкреслює Андрій Єрмак.

В Офісі президента наголошують, що ця конференція стала пʼятою з-поміж тих, які проводять у продовження першого Саміту миру.

Результатом кожного такого заходу є Спільне комюніке. Після проведення конференцій на основі всіх десяти пунктів Формули миру будуть сформовані пропозиції до другого Саміту миру.

Україна передала МАГАТЕ інформацію про плани рф щодо ударів по обʼєктах ядерної енергетики

Доповнення

Також міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що російські ракети та дрони пролітають над українськими атомними електростанціями, що може спровокувати катастрофічні наслідки.

Обстріли енергетичної інфраструктури з боку росіян мали вплив на ядерну безпеку. Вони хочуть позбавити нас постачання електроенергії й досягти її повного відключення, що може призвести до ядерного інциденту. Велика проблема полягає в тому, що вони не замислюються про ядерну безпеку – переконаний Герман Галущенко.

Він закликав партнерів ухвалити швидкі рішення, які змусять рф припинити атаки на українську енергетику.

У підсумку міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро наголосив, що світ має забезпечити захист ядерної інфраструктури в Україні.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до США поінформував гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про небезпечні плани росії завдати удару по елементах нашої ядерної енергетичної системи.