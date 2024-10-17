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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ядерная безопасность: во Франции провели пятую конференцию в продолжение первого Саммита мира

Ядерная безопасность: во Франции провели пятую конференцию в продолжение первого Саммита мира

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 17:32  •  8014 просмотра

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Руководитель ОП принял участие в конференции по ядерной безопасности. Ермак отметил необходимость демилитаризации, деоккупации и деэскалации со стороны рф в отношении ядерных объектов Украины.

В четверг, 17 октября, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак принял онлайн-участие в тематической конференции, посвященной первому пункту Формулы мира "Радиационная и ядерная безопасность". Об этом заявили в Офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

В ОП рассказали, что мероприятие организовала Франция как сопредседатель рабочей группы вместе с украинской стороной, а также солидерами - Чехией, Японией и Швецией. Физически и онлайн присутствовали представители 70 стран и международных организаций.

Украинскую сторону представили министр энергетики Герман Галущенко, его заместитель Роман Андарак и советник руководителя Офиса главы государства Александр Бевз.

Андрей Ермак отметил, что ядерная и радиационная безопасность стали политическим приоритетом из-за масштабной милитаризации мирной атомной энергии со стороны россии во время агрессии против Украины.

Захват Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, стал беспрецедентным нарушением международного права и норм ядерной безопасности. Станция превращена в военную базу, а ее персонал работает под постоянным давлением и угрозами

- подчеркнул он.

По его словам, Украина должна восстановить полный контроль над всеми своими ядерными объектами и обеспечить их работу в соответствии с международными стандартами и принципами МАГАТЭ.

В сфере ядерной безопасности нам нужно заставить государство-агрессора реализовать принцип трех "Д": демилитаризация, деоккупация и деэскалация. Это критически важно как для Украины, так и для мира

- подчеркивает Андрей Ермак.

В Офисе президента отмечают, что эта конференция стала пятой из тех, которые проводят в продолжение первого Саммита мира.

Результатом каждого такого мероприятия является Совместное коммюнике. После проведения конференций на основе всех десяти пунктов Формулы мира будут сформированы предложения ко второму Саммиту мира.  

Украина передала МАГАТЭ информацию о планах рф по ударам по объектам ядерной энергетики22 сентября 2024, 15:40 • 33853 просмотра

Дополнение

Также министр энергетики Герман Галущенко отметил, что российские ракеты и дроны пролетают над украинскими атомными электростанциями, что может спровоцировать катастрофические последствия.

Обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны россиян имели влияние на ядерную безопасность. Они хотят лишить нас поставок электроэнергии и достичь ее полного отключения, что может привести к ядерному инциденту. Большая проблема заключается в том, что они не задумываются о ядерной безопасности

- убежден Герман Галущенко.

Он призвал партнеров принять быстрые решения, которые заставят рф прекратить атаки на украинскую энергетику.

В итоге министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что мир должен обеспечить защиту ядерной инфраструктуры в Украине. 

Напомним,

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в США проинформировал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси об опасных планах россии нанести удар по элементам нашей ядерной энергетической системы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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