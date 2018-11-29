"Ворскла" поступилася "Арсеналу" та втратила шанси на вихід із групи Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Лондонський “Арсенал” на газоні НСК “Олімпійський” здобув чергову перемогу в турнірі та позбавив “Ворсклу” навіть теоретичних шансів на путівку до плей-офф Ліги Європи, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ФФУ.
У складі гостей на гру вийшло чимало футболістів, які не мають міцного місця в основному складі. На перших хвилинах “Ворскла” зуміла провести кілька атак, які завершувалися ударами, але забити вдалося англійцям. 18-річний Сміт-Роу переграв Шуста із середньої відстані після того, як Нкетіа пройшов до штрафного полтавців, а Артур невдало вибив м’яч у нього з-під ніг.
Потім Ремзі реалізував 11-метровий, який сам і заробив у боротьбі з Пердутою, і, нарешті, ще один юніор, 19-річний Уіллок, зробив рахунок 0:3, завершивши контратаку “Арсеналу”, яка розпочалася з обрізки Ребенка.
Футболісти “Ворскли”, приголомшені таким сценарієм, не знайшли в собі сил змінити перебіг гри, а гості в подальшому не форсували подій — 0:3.
Примітно, що перемога стала першою для “Арсеналу” в Україні. У п’яти попередніх матчах у рамках єврокубкових турнірів на українській землі “Каноніри” лише одного разу здобули нічию, зазнавши чотирьох поразок.
Додамо також, “Ворскла” і “Карабах” залишились з 3 очками, 10 у “Спортінга”, 13 в “Арсеналу”.