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"Ворскла" поступилася "Арсеналу" та втратила шанси на вихід із групи Ліги Європи

"Ворскла" поступилася "Арсеналу" та втратила шанси на вихід із групи Ліги Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Лондонський “Арсенал” на газоні НСК “Олімпійський” здобув чергову перемогу в турнірі та позбавив “Ворсклу” навіть теоретичних шансів на путівку до плей-офф Ліги Європи, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ФФУ.

У складі гостей на гру вийшло чимало футболістів, які не мають міцного місця в основному складі. На перших хвилинах “Ворскла” зуміла провести кілька атак, які завершувалися ударами, але забити вдалося англійцям. 18-річний Сміт-Роу переграв Шуста із середньої відстані після того, як Нкетіа пройшов до штрафного полтавців, а Артур невдало вибив м’яч у нього з-під ніг.

Потім Ремзі реалізував 11-метровий, який сам і заробив у боротьбі з Пердутою, і, нарешті, ще один юніор, 19-річний Уіллок, зробив рахунок 0:3, завершивши контратаку “Арсеналу”, яка розпочалася з обрізки Ребенка.

Футболісти “Ворскли”, приголомшені таким сценарієм, не знайшли в собі сил змінити перебіг гри, а гості в подальшому не форсували подій — 0:3.

Примітно, що перемога стала першою для “Арсеналу” в Україні. У п’яти попередніх матчах у рамках єврокубкових турнірів на українській землі “Каноніри” лише одного разу здобули нічию, зазнавши чотирьох поразок.

Додамо також, “Ворскла” і “Карабах” залишились з 3 очками, 10 у “Спортінга”, 13 в “Арсеналу”.

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