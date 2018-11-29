"Ворскла" уступила "Арсенала" и потеряла шансы на выход из группы Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Лондонский “Арсенал” на газоне НСК “Олимпийский” одержал очередную победу в турнире и лишил “Ворсклу” даже теоретических шансов на путевку в плей-офф Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
В составе гостей на игру получилось немало футболистов, которые не имеют прочного места в основном составе. На первых минутах “Ворскла” сумела провести несколько атак, которые завершались ударами, но забить удалось англичанам. 18-летний Смит-Роу переиграл Шуста с среднего расстояния после того, как Нкетиа прошел в штрафную полтавчан, а Артур неудачно выбил мяч у него из-под ног.
Затем Ремзи реализовал 11-метровый, который сам и заработал в борьбе с Пердута, и, наконец, еще один юниор, 19-летний Уиллок, сделал счет 0:3, завершив контратаку “Арсенала”, которая началась с обрезки Ребенка.
Футболисты “Ворсклы”, потрясенные таким сценарием, не нашли в себе сил изменить ход игры, а гости в дальнейшем не форсировали событий — 0:3.
Примечательно, что победа стала первой для “Арсенала” в Украине. В пяти предыдущих матчах в рамках еврокубковых турниров на украинской земле “Канониры” лишь однажды получили ничью, потерпев четыре поражения.
Добавим также, “Ворскла” и “Карабах” остались с 3 очками, 10 у “Спортинга”, 13 у “Арсенала”.