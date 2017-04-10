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Водосховище на Закарпатті вкрило шаром сміття

Водосховище на Закарпатті вкрило шаром сміття

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 10 квітня. УНН. Вільшанське водосховище, що на межі Хустського і Міжгірського районів Закарпатської області, потопає у смітті, яке з таненням снігу знесли гірські річки, передає кореспондент УНН.

Сьогодні, 10 квітня, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль розпорядився вичистити водойму і доручив Держекоінспекції накласти штрафи на керівників територій, які причетні до засмічення екосистеми краю, йдеться у повідомленні прес-служби Закарпатської ОДА.

“Після Великодня стартує туристичний сезон, тому за ці дні, до п’ятниці, Хустська та Міжгірська райдержадміністрації, „Обленерго“, на балансі якого знаходиться Вільшанське водосховище, а також Держслужба з надзвичайних ситуацій мають зробити максимум для розчистки сміття... Ми неодноразово просили людей зробити генеральне прибирання території, за яку вони відповідають. Прохання доходять не до всіх, тому будемо примушувати різних керівників виконувати свої обов’язки актами, приписами і штрафами”, — йдеться у заяві Г.Москаля.

У Закарпатській ОДА пообіцяли згодом оприлюднити списки “лінивих начальників”, які сплатили відповідні штрафи.

Нагадаємо, в Україні незабаром може з’явитися нова система збору та утилізації тари. У Верховній Раді розглядають законопроекти, коли при поверненні пластикової тари до пунктів збору люди отримуватимуть гроші. 
У Німеччині така система популярна серед населення.

Як раніше повідомляв УНН, волонтери “TED ED” зробили відеоролик, який демонструє, що відбувається у природі, коли пластикова тара не утилізовується належним чином.

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