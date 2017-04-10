Водохранилище на Закарпатье покрыло слоем мусора

Сегодня, 10 апреля, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль распорядился очистить водоем и поручил Госэкоинспекции наложить штрафы на руководителей территорий, которые причастны к засорению экосистемы края, говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА.

"После Пасхи стартует туристический сезон, поэтому за эти дни, в пятницу, Хустский и Межгорский райгосадминистрации," Облэнерго ", на балансе которого находится Ольшанское водохранилище, а также Госслужба по чрезвычайным ситуациям должны сделать максимум для расчистки мусора ... Мы неоднократно просили людей сделать генеральную уборку территории, за которую они отвечают. Просьба доходят не до всех, поэтому будем заставлять различных руководителей выполнять свои обязанности актами, предписаниями и штрафами ", - говорится в заявлении Москаля.

В Закарпатской ОГА пообещали впоследствии обнародовать списки "ленивых начальников", которые оплатили соответствующие штрафы.

Напомним, в Украине вскоре может появиться новая система сбора и утилизации тары. В Верховной Раде рассматривают законопроекты, когда при возвращении пластиковой тары в пункты сбора люди будут получать деньги.

В Германии такая система популярна среди населения.

Как ранее сообщал, волонтеры "TED ED" сделали видеоролик, демонстрирующий, что происходит в природе, когда пластиковая тара не утилизируется должным образом.