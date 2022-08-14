Влучним пострілом ЗСУ російський «Орлан-10» з літального апарату перетворили у підводний

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На Одещині ворог продовжує здійснювати розвідку і збір інформації як за допомогою агентурних мереж, так і використовуючи безпілотні літальні апарати. Один з таких небесних розвідників був знищений силами протиповітряної оборони під час спроби розвідування лінії узбережжя з моря.

Цитата

«Влучним пострілом «Орлан-10» був з літального апарату модифікований в підводний», - йдеться у повідомленні.

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Окупанти з важкої артилерії обстріляли адмінмежі Херсонської та Дніпропетровської областей.