Влучним пострілом ЗСУ російський «Орлан-10» з літального апарату перетворили у підводний
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що в Одеській області ЗСУ знищили російський «Орлан-10». Про це інформує УНН.
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На Одещині ворог продовжує здійснювати розвідку і збір інформації як за допомогою агентурних мереж, так і використовуючи безпілотні літальні апарати. Один з таких небесних розвідників був знищений силами протиповітряної оборони під час спроби розвідування лінії узбережжя з моря.
Цитата
«Влучним пострілом «Орлан-10» був з літального апарату модифікований в підводний», - йдеться у повідомленні.
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