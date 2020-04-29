Викрито шахраїв, які через інтернет продавали неіснуючі захисні маски
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Служба безпеки України викрила групу шахраїв, які через інтернет здійснювали продажі неіснуючих у них товарів протиепідемічного призначення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.
"У межах раніше розпочатого кримінального провадження співробітники спецслужби встановили, що організували протиправний "бізнес" двоє жителів Києва та Бахмута. Вони розміщували в мережі оголошення про продаж захисних масок, респіраторів та інших засобів індивідуального захисту за значно нижчими цінами ніж у торговельних мережах. Обов’язковою умовою доставки товару була стовідсоткова передоплата. Отримавши гроші, зловмисники видаляли інформацію та блокували мобільні номери",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що для надання інтернет-угодам легального вигляду учасники групи використовували дані діючих комерційних структур, але зі зміненими реквізитами для оплати. За оперативною інформацією, з кінця березня шахраї встигли збагатитись на більше ніж 2 мільйони гривень.
СБУ повідомляє, що серед ошуканих покупців були медичні заклади, комерційні структури та пересічні громадяни з усіх регіонів України.
Під час обшуків у помешканнях двох фігурантів справи у Києві та Бахмуті правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки фіктивних підприємств, гроші, ймовірно здобуті злочинним шляхом, а також чорнові записи із даними про здійснення оборудок.
Також вилучені предмети направлено для проведення відповідних експертиз, після яких буде прийнято рішення щодо кваліфікації дій зловмисників.
Нагадаємо, з України намагались вивезти за кордон велику партію захисних масок.