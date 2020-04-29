Разоблачены мошенники, которые через интернет продавали несуществующие защитные маски
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила группу мошенников, которые через интернет осуществляли продажи несуществующих у них товаров противоэпидемического назначения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В рамках ранее начатого уголовного производства сотрудники спецслужбы установили, что организовали противоправный "бизнес" двое жителей Киева и Бахмута. Они размещали в сети объявление о продаже защитных масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты по более низким ценам, чем в торговых сетях. Обязательным условием доставки товара была стопроцентная предоплата. Получив деньги, злоумышленники удаляли информацию и блокировали мобильные номера", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для придания интернет-соглашениям легального вида участники группы использовали данные действующих коммерческих структур, но с измененными реквизитами для оплаты. По оперативной информации, с конца марта мошенники успели обогатиться на более чем 2 миллиона гривен.
СБУ сообщает, что среди обманутых покупателей были медицинские учреждения, коммерческие структуры и рядовые граждане со всех регионов Украины.
Во время обысков в помещениях двух фигурантов дела в Киеве и Бахмуте правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, печати фиктивных предприятий, деньги, вероятно добытые преступным путем, а также черновые записи с данными об осуществлении сделок.
Также изъятые предметы направлены для проведения соответствующих экспертиз, после которых будет принято решение о квалификации действий злоумышленников.
Напомним, из Украины пытались вывезти за границу крупную партию защитных масок.