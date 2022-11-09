Викиди від видобутку нафти та газу втричі перевищують заявлені - моніторинг

Деталі

Новий інструмент, представлений на кліматичному саміті COP27 у Єгипті, виявив понад 70 000 місць, де є викиди в атмосферу.

Проект, керований групою дослідницьких інститутів, благодійних організацій та компаній, відстежує об'єкти, включаючи важку промисловість, виробництво енергії, сільське господарство, транспорт, відходи та видобуток корисних копалин.

Використовуючи штучний інтелект для аналізу даних із більш ніж 300 супутників, а також тисяч датчиків на суші та в морі, моніторинг Climate TRACE виявив, що всі 14 найбільших джерел викидів – це об'єкти видобутку нафти та газу.

З них найбільшим джерелом викидів на планеті є Пермський басейн у Техасі – одне з найбільших нафтових родовищ у світі, – сказав колишній віце-президент США Ел Гор, засновник проекту.

Колишній віце-президент США та борець за клімат Ел Гор попередив у середу, що викиди від видобутку нафти та газу можуть бути втричі вищими, ніж повідомлялося.

«З новими даними щодо метану та факельне спалювання (спалювання непотрібного газу з нафтових і газових свердловин - ред.) ми тепер оцінюємо, що фактичні викиди втричі вищі, ніж повідомлялося», — сказав Гор.

Усі дані проекту доступні безплатно на сайті Climatetrace.org для підвищення «прозорості, співпраці та підзвітності у боротьбі зі зміною клімату», додав Гор.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш високо оцінив ініціативу. «Ви ускладнюєте маніпуляцію або — кажучи зрозуміліше — обман», — сказав він.

Нагадаємо

Лідери бідних країн розкритикували багаті уряди та нафтові компанії за стимулювання глобального потепління на кліматичному саміті COP27 у Єгипті, вимагаючи, щоб вони заплатили за шкоду, завдану економіці.