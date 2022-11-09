Выбросы от добычи нефти и газа в три раза превышают заявленные - мониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Выбросы при добыче нефти и газа, вызывающие нагрев планеты, могут быть втрое выше, чем сообщалось, согласно запущенному в среду проекту спутникового мониторинга, который, по словам главы ООН, усложнил "обман", пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Новый инструмент, представленный на климатическом саммите COP27 в Египте, обнаружил более 70 000 мест, где есть выбросы в атмосферу.
Проект, управляемый группой исследовательских институтов, благотворительных организаций и компаний, отслеживает объекты, включая тяжелую промышленность, производство энергии, сельское хозяйство, транспорт, отходы и добычу полезных ископаемых.
Используя искусственный интеллект для анализа данных более 300 спутников, а также тысяч датчиков на суше и в море, мониторинг Climate TRACE обнаружил, что все 14 крупнейших источников выбросов – это объекты добычи нефти и газа.
Из них самым большим источником выбросов на планете является Пермский бассейн в Техасе – одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире, – сказал бывший вице-президент США Эл Гор, основатель проекта.
Бывший вице-президент США и борец за климат Эл Гор предупредил в среду, что выбросы от добычи нефти и газа могут быть втрое выше, чем сообщалось.
«С новыми данными по метану и факельному сжиганию (сжигание ненужного газа из нефтяных и газовых скважин – ред.) мы теперь оцениваем, что фактические выбросы втрое выше, чем сообщалось», — сказал Гор.
Все данные проекта доступны бесплатно на сайте Climatetrace.org для повышения «прозрачности, сотрудничества и подотчетности в борьбе с изменением климата», добавил Гор.
Генсек ООН Антониу Гутерреш высоко оценил инициативу. «Вы усложняете манипуляцию или — говоря понятнее — обман», — сказал он.
Напомним
Лидеры бедных стран подвергли критике богатые правительства и нефтяные компании за стимулирование глобального потепления на климатическом саммите COP27 в Египте, требуя, чтобы они заплатили за ущерб, причиненный экономике.