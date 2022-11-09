Выбросы от добычи нефти и газа в три раза превышают заявленные - мониторинг

ukru
14 марта, 19:57 • 75426 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 106100 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 103016 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 134519 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135926 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111919 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105721 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92010 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111257 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136642 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В США производители кофе требуют у Трампа освобождения от пошлин, чтобы избежать роста цен

В США производители кофе требуют у Трампа освобождения от пошлин, чтобы избежать роста цен

14 марта, 18:56 • 20922 просмотра
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 28933 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 34054 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 41945 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 28469 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 232939 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 263307 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 200580 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 205777 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240977 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 75385 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 100102 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 118083 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120522 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127897 просмотра
Актуальное
Выбросы от добычи нефти и газа в три раза превышают заявленные - мониторинг

Выбросы от добычи нефти и газа в три раза превышают заявленные - мониторинг

Киев • УНН

 • 306972 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Выбросы при добыче нефти и газа, вызывающие нагрев планеты, могут быть втрое выше, чем сообщалось, согласно запущенному в среду проекту спутникового мониторинга, который, по словам главы ООН, усложнил "обман", пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Новый инструмент, представленный на климатическом саммите COP27 в Египте, обнаружил более 70 000 мест, где есть выбросы в атмосферу.

Проект, управляемый группой исследовательских институтов, благотворительных организаций и компаний, отслеживает объекты, включая тяжелую промышленность, производство энергии, сельское хозяйство, транспорт, отходы и добычу полезных ископаемых.

Используя искусственный интеллект для анализа данных более 300 спутников, а также тысяч датчиков на суше и в море, мониторинг Climate TRACE обнаружил, что все 14 крупнейших источников выбросов – это объекты добычи нефти и газа.

Из них самым большим источником выбросов на планете является Пермский бассейн в Техасе – одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире, – сказал бывший вице-президент США Эл Гор, основатель проекта.

Бывший вице-президент США и борец за климат Эл Гор предупредил в среду, что выбросы от добычи нефти и газа могут быть втрое выше, чем сообщалось.

«С новыми данными по метану и факельному сжиганию (сжигание ненужного газа из нефтяных и газовых скважин – ред.) мы теперь оцениваем, что фактические выбросы втрое выше, чем сообщалось», — сказал Гор.

Все данные проекта доступны бесплатно на сайте Climatetrace.org для повышения «прозрачности, сотрудничества и подотчетности в борьбе с изменением климата», добавил Гор.

Генсек ООН Антониу Гутерреш высоко оценил инициативу. «Вы усложняете манипуляцию или — говоря понятнее — обман», — сказал он.

Напомним

Лидеры бедных стран подвергли критике богатые правительства и нефтяные компании за стимулирование глобального потепления на климатическом саммите COP27 в Египте, требуя, чтобы они заплатили за ущерб, причиненный экономике.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы