Выбросы от добычи нефти и газа в три раза превышают заявленные - мониторинг

Детали

Новый инструмент, представленный на климатическом саммите COP27 в Египте, обнаружил более 70 000 мест, где есть выбросы в атмосферу.

Проект, управляемый группой исследовательских институтов, благотворительных организаций и компаний, отслеживает объекты, включая тяжелую промышленность, производство энергии, сельское хозяйство, транспорт, отходы и добычу полезных ископаемых.

Используя искусственный интеллект для анализа данных более 300 спутников, а также тысяч датчиков на суше и в море, мониторинг Climate TRACE обнаружил, что все 14 крупнейших источников выбросов – это объекты добычи нефти и газа.

Из них самым большим источником выбросов на планете является Пермский бассейн в Техасе – одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире, – сказал бывший вице-президент США Эл Гор, основатель проекта.

Бывший вице-президент США и борец за климат Эл Гор предупредил в среду, что выбросы от добычи нефти и газа могут быть втрое выше, чем сообщалось.

«С новыми данными по метану и факельному сжиганию (сжигание ненужного газа из нефтяных и газовых скважин – ред.) мы теперь оцениваем, что фактические выбросы втрое выше, чем сообщалось», — сказал Гор.

Все данные проекта доступны бесплатно на сайте Climatetrace.org для повышения «прозрачности, сотрудничества и подотчетности в борьбе с изменением климата», добавил Гор.

Генсек ООН Антониу Гутерреш высоко оценил инициативу. «Вы усложняете манипуляцию или — говоря понятнее — обман», — сказал он.

Напомним

Лидеры бедных стран подвергли критике богатые правительства и нефтяные компании за стимулирование глобального потепления на климатическом саммите COP27 в Египте, требуя, чтобы они заплатили за ущерб, причиненный экономике.