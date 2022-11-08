Бідні країни до заможніх: забруднювачі повітря повинні платити за зміну клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Лідери бідних країн розкритикували багаті уряди та нафтові компанії за стимулювання глобального потепління на кліматичному саміті COP27 у Єгипті, вимагаючи, щоб вони заплатили за шкоду, завдану економіці, передає УНН посилаючись на Reuters.
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Невеликі острівні держави, які вже постраждали від все сильніших океанських штормів і підвищення рівня моря, закликали нафтові компанії розщедритися на частину свого величезного прибутку, тоді як африканські держави, що розвиваються, закликали до більшого міжнародного фінансування.
"Нафтогазова промисловість продовжує отримувати майже 3 мільярди доларів щоденного прибутку", - сказав прем'єр-міністр Антигуа Гастон Браун, виступаючи на конференції від імені Альянсу малих острівних держав.
"Настав час змусити ці компанії платити глобальний вуглецевий податок на свій прибуток як джерело фінансування за збитки, - сказав він. - Поки вони наживаються, планета горить".
Президент Сенегалу Макі Салл заявив на конференції, що бідні країни Африки потребують збільшення фінансування від багатих країн для адаптації до погіршення клімату і чинитимуть опір закликам до негайної відмови від викопного палива, необхідного африканським країнам для підживлення своїх економік.
"Давайте прояснимо, ми за скорочення викидів парникових газів. Але ми, африканці, не можемо змиритись з тим, що наші життєво важливі інтереси ігноруються", - сказав він.
Президент Шрі-Ланки Раніл Вікремесінгхе заявив, що західні уряди швидко направили мільярди доларів на війну в Україні, але не поспішають витрачати на боротьбу зі зміною клімату.
Десятки інших глав держав та урядів мали виступити у вівторок, але багато з найбільших світових забруднювачів, включаючи США, Китай та Індію, не були включені до розкладу вівторка.