Бедные страны к богатым: загрязнители воздуха должны платить за изменение климата

Детали

Небольшие островные государства, уже пострадавшие от все более сильных океанских штормов и повышения уровня моря, призвали нефтяные компании раскошелиться на часть своей огромной прибыли, тогда как развивающиеся африканские государства призвали к большему международному финансированию.

"Нефтегазовая промышленность продолжает получать почти 3 миллиарда долларов ежедневной прибыли", - сказал премьер-министр Антигуа Гастон Браун, выступая на конференции от имени Альянса малых островных государств.

"Пора заставить эти компании платить глобальный углеродный налог на свою прибыль как источник финансирования за убытки, - сказал он. - Пока они наживаются, планета горит".

Президент Сенегала Маки Салл заявил на конференции, что бедные страны Африки нуждаются в увеличении финансирования от богатых стран для адаптации к ухудшению климата и будут сопротивляться призывам к немедленному отказу от ископаемого топлива, необходимому африканским странам для подпитки своих экономик.

"Давайте проясним, мы за сокращение выбросов парниковых газов. Но мы, африканцы, не можем смириться с тем, что наши жизненно важные интересы игнорируются", - сказал он.

Президент Шри-Ланки Ранил Викремессингхэ заявил, что западные правительства быстро направили миллиарды долларов на войну в Украине, но не спешат тратить на борьбу с изменением климата.

Десятки других глав государств и правительств должны были выступить во вторник, но многие крупнейшие мировые загрязнители, включая США, Китай и Индию, не были включены в расписание вторника.