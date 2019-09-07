Відбір на Євро-2020: українці розсудять матч за участі віце-чемпіона Ліги Націй
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Відповідний орган УЄФА призначив українську суддівську бригаду працювати на матч відбірного турніру Євро-2020 Естонія — Нідерланди, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Головним арбітром виступить Сергій Бойко. На лініях йому допомагатимуть Володимир Володін та Андрій Скрипка. Обов’язки четвертого арбітра покладені на Євгена Арановського. Суддівський спостерігач — Девід Малкольм із Північної Ірландії.
Зазначимо, що поєдинок відбудеться 9 вересня.
Додамо, що збірна Нідерландів займає 11 місце в рейтингу збірних УЄФА.
Нагадаємо, що Нідерланди виступали у фіналі першого в історії розіграшу Ліги Націй.