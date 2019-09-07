Отбор на Евро-2020: украинцы рассудят матч с участием вице-чемпиона Лиги Наций

Главным арбитром выступит Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Андрей Скрипка. Обязанности четвертого арбитра возложены на Евгения Арановского. Судейский наблюдатель — Дэвид Малкольм из Северной Ирландии.

Отметим, что поединок состоится 9 сентября.

Добавим, что сборная Нидерландов занимает 11 место в рейтинге сборных УЕФА.

Напомним, что Нидерланды выступали в финале первого в истории розыгрыша Лиги Наций.