Отбор на Евро-2020: украинцы рассудят матч с участием вице-чемпиона Лиги Наций
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Соответствующий орган УЕФА назначил украинскую судейскую бригаду работать на матч отборочного турнира Евро-2020 Эстония — Нидерланды, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Главным арбитром выступит Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Андрей Скрипка. Обязанности четвертого арбитра возложены на Евгения Арановского. Судейский наблюдатель — Дэвид Малкольм из Северной Ирландии.
Отметим, что поединок состоится 9 сентября.
Добавим, что сборная Нидерландов занимает 11 место в рейтинге сборных УЕФА.
Напомним, что Нидерланды выступали в финале первого в истории розыгрыша Лиги Наций.