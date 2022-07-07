Від 11° до 33° тепла і місцями дощі: прогноз погоди на завтра

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"8 липня у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, вдень і в Карпатах короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей град, шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 11-16°, вдень 22-27°; на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра у Києві без опадів, по області місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, у Києві вночі 14-16°, вдень близько 25°.