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13:44 • 17110 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 22686 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 33855 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 9711 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 50362 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 55831 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От 11° до 33° тепла и местами дожди: прогноз погоды на завтра

От 11° до 33° тепла и местами дожди: прогноз погоды на завтра

Киев • УНН

 • 131983 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Украине завтра местами ожидается дождливая погода, температура воздуха по Украине в течение суток будет колебаться от 11 до 33 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

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"8 июля в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях, днем ​​и в Карпатах кратковременные дожди, грозы, днем ​​в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей град, шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 11-16°, днем ​​22-27°; на остальной территории ночью 16-21°, днем ​​28-33°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра в Киеве без осадков, по области местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-16°, днем ​​22-27°, в Киеве ночью 14-16°, днем ​​около 25°.

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