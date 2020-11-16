Вибори мерів міст: спостерігачі зафіксували близько сотні порушень

"Протягом дня голосування нашими спостерігачами зафіксовано 96 інцидентів, 22 з яких стосується недостатнього матеріально-технічного забезпечення дільничних виборчих комісій, приміщень для голосування, 7 інцидентів пов'язано з перешкоджанням в роботі спостерігачів з боку членів виборчої комісії. Першочергово — нашої організації. Також зафіксовані випадки видачі бюлетенів без паспортів або без належної ідентифікації особи, яка отримує бюлетень. Серед них є інциденти, які стосуються членів виборчих комісій, які працюють на цих же дільницях. Але закон вимагає певного порядку й ігнорування цієї процедури впливає на загальну правову культуру", - зазначила голова ОПОРИ.

Також, за словами Айвазовської, спостерігачі фіксували фотографування бюлетенів, порушення процедур щодо ведення протоколу ранкового засідання - 7 інцидентів, а ще 5 випадків було, що протокол був підписаний наперед (у ньому стояла дата понеділка 16 листопада).

"Це пов'язано з тим, що члени виборчих комісій, які підписують протокол вже понеділком, отримують компенсацію за свою роботу за два дні, а не за один — якби цей протокол був підписаний 15 листопадом", - резюмувала Айвазовська.

Додамо, УНН повідомляв, що спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА не зафіксували критичних виборчих порушень, які могли б викривити результати виборів у другому турі.

Нагадаємо, у Нацполіції відзвітувались, що через порушення законодавства у другому турі місцевих виборів відкрито 8 проваджень.