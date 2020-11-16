Вибори мерів міст: спостерігачі зафіксували близько сотні порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Під час проведення другого туру виборів мерів семи українських міст спостерігачі ОПОРИ зафіксували 96 інцидентів пов'язаних із порушеннями виборчого законодавства. Про це під час брифінгу повідомила голова громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає кореспондент УНН.
"Протягом дня голосування нашими спостерігачами зафіксовано 96 інцидентів, 22 з яких стосується недостатнього матеріально-технічного забезпечення дільничних виборчих комісій, приміщень для голосування, 7 інцидентів пов'язано з перешкоджанням в роботі спостерігачів з боку членів виборчої комісії. Першочергово — нашої організації. Також зафіксовані випадки видачі бюлетенів без паспортів або без належної ідентифікації особи, яка отримує бюлетень. Серед них є інциденти, які стосуються членів виборчих комісій, які працюють на цих же дільницях. Але закон вимагає певного порядку й ігнорування цієї процедури впливає на загальну правову культуру", - зазначила голова ОПОРИ.
Також, за словами Айвазовської, спостерігачі фіксували фотографування бюлетенів, порушення процедур щодо ведення протоколу ранкового засідання - 7 інцидентів, а ще 5 випадків було, що протокол був підписаний наперед (у ньому стояла дата понеділка 16 листопада).
"Це пов'язано з тим, що члени виборчих комісій, які підписують протокол вже понеділком, отримують компенсацію за свою роботу за два дні, а не за один — якби цей протокол був підписаний 15 листопадом", - резюмувала Айвазовська.
Додамо, УНН повідомляв, що спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА не зафіксували критичних виборчих порушень, які могли б викривити результати виборів у другому турі.
Нагадаємо, у Нацполіції відзвітувались, що через порушення законодавства у другому турі місцевих виборів відкрито 8 проваджень.