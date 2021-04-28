Верещук: у “Слузі народу” не обговорювали питання відставки Степанова

“Ми не обговорювали у фракції питання відставки Степанова”, — сказала вона.

Депутати не мають законодавчих повноважень відправляти міністрів у відставку, додала Верещук, коментуючи збір підписів фракцією “Голос” за відставку Степанова. Подання про відставку міністрів вносить Прем’єр-міністр України, підкреслила нардеп.

“Якщо подивитися закон України, який дає право відправляти депутатів у відставку — то ви там не побачите права щодо, до прикладу, міністра охорони здоров’я. Ми не відправляємо у відставку. Так, це недоопрацювання законодавця, який приймав таке рішення. Однак, подання вносить Прем’єр-міністр.

Тому "Голос“ хай, звісно, займається роботою, яку він робить, але юридичної сили така робота не має”, — резюмувала Верещук.