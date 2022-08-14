Вдарили шістьма ракетами РСЗВ «Смерч»: мер показав наслідки останніх обстрілів Миколаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram опублікував фото наслідків останніх ворожих обстрілів Миколаєва. Росіяни вдарили по місту шістьма ракетами РСЗВ «Смерч», передає УНН.
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«Вчора увечері близько 20:00 по місту вдарили шістьма ракетами РСЗВ «Смерч». Пошкоджень зазнали житлові будинки, торговельні магазини та промислові об’єкти в Інгульському районі міста. Поранення отримала одна цивільна особа», - повідомив Сєнкевич.
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За його словами, сьогодні зранку пошкодження оглядають працівники адміністрації району. Вони фіксують збитки та видають людям плівку і ОСБ-плити.
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«Також хвостова частина ракети пошкодила трубу водопроводу. Бригада «Миколаївводоканалу» вже працює на місці, але до вечора в багатьох будинках району не буде водопостачання. Потрапив під обстріл і міський трамвай. В нього вибите скло. На щастя, в цей момент у вагоні не було пасажирів, водій теж не постраждав. Працівники КП «Миколаївелектротранс» вже замінили склопакет, трамвай може знову виходити на маршрут», - написав Сєнкевич.
Окрім того, він повідомив, що пізніше, вночі близько 2:00 російські терористи знову обстріляли місто.
«Наслідки цих ударів з’ясовуємо», - додав Сєнкевич.
Доповнення
Надвечір, 13 серпня, трьома реактивними снарядами системи залпового вогню «Ураган» було атаковано портову інфраструктуру Миколаєва.