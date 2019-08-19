Вашингтон веде переговори про гарантії для соратників Мадуро в разі його повалення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сполучені Штати ведуть секретні переговори з головою Конституційної асамблеї Венесуели Дьосдадо Кабельо з приводу гарантій для людей з оточення президента країни Ніколаса Мадуро на випадок, якщо його соратники погодяться слідувати плану з усунення його від влади. Як повідомило в неділю агентство Associated Press, з таким твердженням виступив представник американської адміністрації, передає УНН.
За словами представника адміністрації США, Кабельо зустрічався в липні в Каракасі з людиною, близькою до Білого дому, і на даний момент опрацьовується питання про проведення ще однієї такої зустрічі. Як відзначило джерело агентства, адміністрація США ні в якій мірі не розглядає питання про те, щоб підтримати Кабельо або сприяти тому, щоб він змінив при владі Мадуро. Мета Вашингтона — посилити тиск на уряд Венесуели і сприяти існуючій, на думку США, боротьбі за владу всередині оточення венесуельського лідера, заявив співрозмовник.
Associated Press відзначає, що американська влада підтримує аналогічні контакти з іншими представниками Венесуели і Вашингтон намагається визначити, наскільки вони готові виступити проти Мадуро і підтримати план по зміні влади.
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Один з помічників в адміністрації президента Венесуели в свою чергу сказав AP, що США дійсно посилено намагаються налагодити контакти з наближеними Мадуро, проте Кабельо погодився б зустрітися з американськими представниками тільки зі схвалення лідера Боліваріанської Республіки і тільки якщо це якимось чином могло б сприяти зняттю американських санкцій.
Нагадаємо, 5 серпня Трамп підписав указ про повне блокування власності уряду Венесуели в американській юрисдикції і заборону на будь-який надання йому фінансових коштів, товарів і послуг. Міністерство фінансів США пояснило, що санкції не забороняють надання гуманітарної допомоги Боліваріанської Республіці. У МЗС Венесуели назвали нові обмежувальні заходи “незаконними актами економічного тероризму” щодо народу країни.
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