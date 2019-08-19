Вашингтон ведет переговоры о гарантиях для соратников Мадуро в случае его свержения

По словам представителя администрации США, Кабельо встречался в июле в Каракасе с человеком, близким к Белому дому, и на данный момент прорабатывается вопрос о проведении еще одной такой встречи. Как отметил источник агентства, администрация США ни в коей мере не рассматривает вопрос о том, чтобы поддержать Кабельо или способствовать тому, чтобы он сменил у власти Мадуро. Цель Вашингтона — усилить давление на правительство Венесуэлы и способствовать существующей, по мнению США, борьбе за власть внутри окружения венесуэльского лидера, заявил собеседник.

Associated Press отмечает, что американские власти поддерживает аналогичные контакты с другими представителями Венесуэлы и Вашингтон пытается определить, насколько они готовы выступить против Мадуро и поддержать план по смене власти.

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Один из помощников в администрации президента Венесуэлы в свою очередь сказал AP, что США действительно усиленно пытаются наладить контакты с приближенными Мадуро, однако Кабельо согласился бы встретиться с американскими представителями только с одобрения лидера Боливарианской Республики и только если это каким-то образом могло бы способствовать снятию американских санкций.

Напомним, 5 августа Трамп подписал указ о полное блокирование собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрет на любой предоставлении ему финансовых средств, товаров и услуг. Министерство финансов США пояснил, что санкции не запрещают предоставление гуманитарной помощи Боливарианской Республике. В МИД Венесуэлы назвали новые ограничительные меры “незаконными актами экономического терроризма” по отношению к народу страны.

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