У ВМС розпочалась навчальні збори резервістів першої черги
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Військово-Морських силах ЗС України розпочалася навчальні збори з резервістами оперативного резерву першої черги. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр командування ВМС ЗС України.
"На базі окремої бригади морської піхоти Військово-Морських сил ЗС України розпочалися навчальні збори з резервістами оперативного резерву першої черги. Мета заходу – підвищення рівня готовності військ до застосування за призначенням у разі відкритої агресії з боку Російської Федерації. Збори передбачають теоретичну і практичну підготовку. Зокрема, планується проведення тактичних навчань на одному з військових полігонів", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що навчальні збори проводяться в рамках запровадження та забезпечення правового режиму воєнного стану в окремих областях України.
Нагадаємо, оперативний резерв Збройних Сил України першої черги становить більше 200 тис. осіб.