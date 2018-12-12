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В ВМС началась учебные сборы резервистов первой очереди

Киев • УНН

 • 9172 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Военно-Морских силах ВС Украины началась учебные сборы с резервистами оперативного резерва первой очереди. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр командования ВМС ВС Украины.



В ВМС началась учебные сборы резервистов первой очереди

"На базе отдельной бригады морской пехоты Военно-Морских сил ВС Украины начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва первой очереди. Цель мероприятия - повышение уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии со стороны Российской Федерации. Собрание предусматривают теоретическую и практическую подготовку. в частности, планируется проведение тактических учений на одном из военных полигонов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что учебные сборы проводятся в рамках внедрения и обеспечения правового режима военного положения в отдельных областях Украины.

Напомним, оперативный резерв Вооруженных Сил Украины первой очереди составляет более 200 тыс. человек.

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