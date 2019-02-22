В окупованому Криму вантажівка з бронетехнікою зіткнулася з легковиком, є загиблий

КИЇВ. 22 лютого. УНН. На автодорозі Сімферополь-Керч зіткнулися військовий тягач на базі "КамАЗа", який перевозив самохідну артилерійську установку (САУ) з автомобілем LADA Largus, в результаті чого загинув водій легковика. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реаліі.