В окупованому Криму вантажівка з бронетехнікою зіткнулася з легковиком, є загиблий

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. На автодорозі Сімферополь-Керч зіткнулися військовий тягач на базі "КамАЗа", який перевозив самохідну артилерійську установку (САУ) з автомобілем LADA Largus, в результаті чого загинув водій легковика. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реаліі.

“У Криму в результаті зіткнення військового тягача на базі ”КамАЗа“ з автомобілем LADA Largus перекинулася артилерійська самохідна установка. Про це повідомляють кримські ЗМІ, публікуючи фотографії з місця аварії”, — пише видання.

ДТП сталося на автодорозі Сімферополь-Керч. За попередніми даними, аварію спровокував водій легкового автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу руху і допустив зіткнення з військовою вантажівкою.

За непідтвердженими даними, водій легкового автомобіля загинув на місці.

Офіційне управління МВС Росії у Криму не повідомляє про інцидент.

Нагадаємо, кортеж президента Республіки Молдова Ігоря Додона потрапив в аварію.

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