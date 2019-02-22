В окупованому Криму вантажівка з бронетехнікою зіткнулася з легковиком, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. На автодорозі Сімферополь-Керч зіткнулися військовий тягач на базі "КамАЗа", який перевозив самохідну артилерійську установку (САУ) з автомобілем LADA Largus, в результаті чого загинув водій легковика. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реаліі.
“У Криму в результаті зіткнення військового тягача на базі ”КамАЗа“ з автомобілем LADA Largus перекинулася артилерійська самохідна установка. Про це повідомляють кримські ЗМІ, публікуючи фотографії з місця аварії”, — пише видання.
ДТП сталося на автодорозі Сімферополь-Керч. За попередніми даними, аварію спровокував водій легкового автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу руху і допустив зіткнення з військовою вантажівкою.
За непідтвердженими даними, водій легкового автомобіля загинув на місці.
Офіційне управління МВС Росії у Криму не повідомляє про інцидент.
Нагадаємо, кортеж президента Республіки Молдова Ігоря Додона потрапив в аварію.