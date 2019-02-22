В оккупированном Крыму грузовик с бронетехникой столкнулся с легковушкой, есть погибший

"В Крыму в результате столкновения военного тягача на базе «КамАЗа» с автомобилем LADA Largus перевернулась артиллерийская самоходная установка. Об этом сообщают крымские СМИ, публикуя фотографии с места аварии", - пишет издание.

ДТП произошло на автодороге Симферополь-Керчь. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля, выехавший на встречную полосу движения и допустивший столкновение с военным грузовиком.

По неподтвержденным данным, водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Официальное управление МВД России в Крыму не сообщает об инциденте.

Напомним, кортеж президента Республики Молдова Игоря Додона попал в аварию.



