В Ірані зафіксували новий рекорд кількості щоденних смертей від COVID-19

Деталі

Офіційне інформаційне агентство IRNA повідомило, що в суботи від цієї хвороби померли 684 людини ( 102 038 осіб за весь час пандемії). Окрім того було підтверджено понад 36 400 нових випадків в результаті чого загальна кількість випадків з початку пандемії досягло 4 677 114.

Попередній денний рекорд Ірану за смертністю від COVID-19 був зареєстрований 16 серпня. На наступний день країна повідомила про найвищу кількість щоденних випадків зараження - більше 50 тисяч.

Доповнення

Представники органів охорони здоров'я Ірану визнали, що дані міністерства занижують реальні втрати, але навіть вони роблять Іран найбільш постраждалою країною Близького Сходу.

Минулого тижня Іран посилив обмеження, щоб стримати поширення вірусу. Шестиденні обмежувальні заходи, що закінчилися в суботу, включали закриття урядових будівель, банків і другорядних магазинів.

Близько 7% іранців повністю вакциновані.