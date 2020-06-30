В аеропорту "Бориспіль" виявили таксиста "під кайфом"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. На території аеропорту “Бориспіль” у водія, який надавав послуги з перевезення пасажирів, патрульні виявили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київської області.
“На території аеропорту "Бориспіль“ увагу інспекторів привернув автомобіль Toyota Corolla, водій якого підозріло маневрував дорогою. Патрульні зупинили транспортний засіб. За кермом легковика був 35-річний чоловік, який повідомив охоронцям порядку, що працює водієм таксі. Окрім того останній пред’явив відповідні документи по наданню послуг з перевезення пасажирів. Спілкуючись із порушником поліцейські помітили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Результат огляду на стан сп’яніння виявився позитивним”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на водія таксі патрульні склали відповідні адміністративні матеріали. Порушника було відсторонено від керування. Транспортний засіб інспектори передали іншому водієві, який має посвідчення водія відповідної категорії.
Нагадаємо, у Харківській області водій легковика не впорався з керуванням, внаслідок чого іномарку викинуло на узбіччя з подальшим перекиданням авто. У дорожньо-траспортній пригоді загинув пасажир легковика, водія з травмами було ушпиталено.