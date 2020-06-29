На Харківщині сталося смертельне ДТП за участю легковика

Аварія сталася 28 червня о 13:14 в селі Садове Лозівського району. Працівники слідчо-оперативної групи встановили, що водій автомобіля LIFAN, 49-річний мешканець міста Лозової, під час руху не впорався з керуванням. В результаті іномарку викинуло на узбіччя з подальшим перекиданням авто.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля LIFAN, 45-річний мешканець Лозової, від отриманих травм загинув на місці. Водій легковика з травмами був доставлений бригадою швидкої медичної допомоги до районної лікарні.

За вказаним фактом слідчим відділу СУ ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 49-річний водій затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті затриманому загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Усі обставини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, на Запоріжжі через зіткнення автомобіля з деревом загинула жінка, четверо осіб постраждали.