До 12 зросла кількість жертв атаки рф на Тернопіль, місцями у місті перевищення хлору у 6,5 рази - мер
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа Віткоффом
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Уже 16 загиблих, 64 постраждалих від російської атаки на Тернопіль: серед жертв є дитина

Київ • УНН

 • 372 перегляди

У Тернополі внаслідок російської атаки 19 листопада загинуло 16 осіб, ще 64 отримали поранення, серед них 14 дітей. Удари прийшлися на дві багатоповерхівки та об'єкти інфраструктури.

Уже 16 загиблих, 64 постраждалих від російської атаки на Тернопіль: серед жертв є дитина

У Тернополі кількість загиблих внаслідок атаки рф зросла до 16, серед них одна дитина, постраждали ще 64 людини, у тому числі 14 дітей, повідомили у Нацполіції та голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода у середу, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, у середу, 19 листопада, близько 7 години ранку росіяни атакували місто Тернопіль та область ударними безпілотниками та ракетами. Відбулося влучання у дві житлові багатоповерхівки, виникли пожежі та руйнування.

Станом на 12:00 відомо про 16 загиблих осіб, ще 64 отримали поранення, серед них - 14 дітей

- повідомили у поліції.

Начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода в ефірі телемарафону повідомив, що "в цілому станом на тепер ми маємо як мінімум 13 загиблих, серед них одна дитина". "І продовжуються роботи, тому що багато квартир вигоріло", - сказав він.

Як зазначили у поліції, через ворожі удари пошкоджень зазнали об’єкти промислової та критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань уточнюються.

На двох локаціях, що найбільше постраждали від ворожого удару, розгорнуто оперативні штаби, куди можуть звертатися люди, які постраждали або розшукують рідних. "Тут можна надати інформацію про зниклих безвісти. Також на місцях подій працює виїзна криміналістична лабораторія Нацполіції, де можна здати зразки ДНК для встановлення осіб інших постраждалих", - повідомили у поліції.

До 12 зросла кількість жертв атаки рф на Тернопіль, місцями у місті перевищення хлору у 6,5 рази - мер19.11.25, 11:24 • 4786 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Національна поліція України
Тернопіль