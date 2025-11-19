Уже 16 загиблих, 64 постраждалих від російської атаки на Тернопіль: серед жертв є дитина
Київ • УНН
У Тернополі внаслідок російської атаки 19 листопада загинуло 16 осіб, ще 64 отримали поранення, серед них 14 дітей. Удари прийшлися на дві багатоповерхівки та об'єкти інфраструктури.
У Тернополі кількість загиблих внаслідок атаки рф зросла до 16, серед них одна дитина, постраждали ще 64 людини, у тому числі 14 дітей, повідомили у Нацполіції та голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода у середу, пише УНН.
Деталі
За даними поліції, у середу, 19 листопада, близько 7 години ранку росіяни атакували місто Тернопіль та область ударними безпілотниками та ракетами. Відбулося влучання у дві житлові багатоповерхівки, виникли пожежі та руйнування.
Станом на 12:00 відомо про 16 загиблих осіб, ще 64 отримали поранення, серед них - 14 дітей
Начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода в ефірі телемарафону повідомив, що "в цілому станом на тепер ми маємо як мінімум 13 загиблих, серед них одна дитина". "І продовжуються роботи, тому що багато квартир вигоріло", - сказав він.
Як зазначили у поліції, через ворожі удари пошкоджень зазнали об’єкти промислової та критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань уточнюються.
На двох локаціях, що найбільше постраждали від ворожого удару, розгорнуто оперативні штаби, куди можуть звертатися люди, які постраждали або розшукують рідних. "Тут можна надати інформацію про зниклих безвісти. Також на місцях подій працює виїзна криміналістична лабораторія Нацполіції, де можна здати зразки ДНК для встановлення осіб інших постраждалих", - повідомили у поліції.
До 12 зросла кількість жертв атаки рф на Тернопіль, місцями у місті перевищення хлору у 6,5 рази - мер19.11.25, 11:24 • 4786 переглядiв