До 12 зросла кількість жертв атаки рф на Тернопіль, місцями у місті перевищення хлору у 6,5 рази - мер
Київ • УНН
Внаслідок атаки РФ на Тернопіль 19 листопада кількість жертв зросла до 12. Удари припали на два житлові будинки та промисловий об'єкт.
Кількість жертв атаки рф на Тернопіль у ніч на 19 листопада зросла до 12, повідомив в ефірі телемарафону у середу мер міста Сергій Надал, пише УНН.
На жаль, є чимало загиблих, на даний час вже відомо, що їх вже 12, але швидше всього, що може бути кількість більша. Понад 40 постраждалих, які доправлені до медичних закладів, у тому числі 12 дітей
З його слів, внаслідок атаки рф влучання було не лише по двох житлових багатоповерхівках, але й "у промисловий об'єкт".
Як повідомив Надал у Telegram, фахівці провели замір атмосферного повітря в місцях пожеж після ракетного удару.
Станом на 08:59 встановлено: на частині вулиць масиву "Сонячний" вміст хлору перевищує норму в різних місцях заміру в два, в п’ять з половиною і в шість з половиною разів. В інших точках міста показники в межах норми. Тримайте вікна щільно зачиненими, по можливості не виходьте на вулицю
Надал зазначив, що рятувальна операція продовжується.
"Рятувальники працюють на двох адресах, працюють постійно, (...) є, на жаль, ще залишаються люди, яких потрібно витягати з цих будинків. Тому що дуже, насправді, дуже складні пошкодження, дуже непросто попасти всередину у ці приміщення", - зазначив Надал.
"Поряд також з цими об'єктами пошкоджено серйозно дитячий садочок, який був поруч, дві школи", - повідомив мер міста.
З його слів, мережі у місті функціонують. "Була пошкоджена мережа теплопостачання у цьому мікрорайоні, на даний час роботи... завершені, тепло буде подаватися у звичному режимі". І, з його слів, повноцінно не працює громадський транспорт.
