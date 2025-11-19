До 12 зросла кількість жертв атаки рф на Тернопіль, місцями у місті перевищення хлору у 6,5 рази - мер

Кількість жертв атаки рф на Тернопіль у ніч на 19 листопада зросла до 12, повідомив в ефірі телемарафону у середу мер міста Сергій Надал, пише УНН.

На жаль, є чимало загиблих, на даний час вже відомо, що їх вже 12, але швидше всього, що може бути кількість більша. Понад 40 постраждалих, які доправлені до медичних закладів, у тому числі 12 дітей